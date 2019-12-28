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28.12.19 08:37

Зеленський підписав Виборчий кодекс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс.

Зеленський підписав Виборчий кодекс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в статусі відповідного документа на сайті Верховної Ради.

Так, у розділі XXIIІ у статті 133 визначено, що "вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи за єдиними списками кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають партії, на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від яких у межах загальнодержавного округу подано 5% і більше від загальної кількості голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх партій у межах загальнодержавного округу.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс, погодившись із пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

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