Нова глава Єврокомісії фон дер Ляєн розкритикувала санкції США за "Північний потік-2"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Єврокомісія "рішуче відкидає санкції проти європейських компаній, які правомірно беруть участь у проєкті".

Нагадаємо, в грудні США ввели санкції відносно підрядників будівництва газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". В результаті трубоукладач "Північного потоку - 2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила роботи і вивела судна із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб.

27 грудня Державний департамент США виступив із заявою, в якому запропонував компаніям-підрядникам "Північного потоку-2" завершити роботи до 20 січня. У цьому разі їм вдасться уникнути санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США вимагає від компаній-підрядників "Північного потоку-2" до 20 січня згорнути роботи