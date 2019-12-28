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28.12.19 09:08

Кабмін погодив кандидатуру Козицького на посаду голови Львівської ОДА

26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій. 27 грудня Кабмін погодив нового кандидата.

Кабмін погодив кандидатуру Козицького на посаду голови Львівської ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар прем'єр-міністра Діана Давітян, передає LIGA.net.

За її словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю, 27 грудня.

Проект указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському. 26 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

38-річний Козицький - директор компанії Еко-Оптіма. Згідно з офіційним сайтом, Еко-Оптіма - найбільша компанія Західної України, яка займається розробкою і введенням поновлюваних джерел енергії. Його батько Зіновій Козицький - відомий український бізнесмен, власник групи бурових компаній Горизонти.

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