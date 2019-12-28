Нардепи із "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про внесення змін до регламенту Ради

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті 27 грудня.

Його ініціаторами стали нардепи Давид Арахамія, Ігор Копитін, Євген Брагар, В'ячеслав Медяник, Галина Михайлюк, Євгенія Кравчук, Дмитро Соломчук.

Законопроєктом пропонується внести зміни до регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури.

Зокрема, встановити обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання в дні проведення пленарних засідань щотижня у вівторок і середу. У четвер - голосування (зокрема за попередньо підтриманими пропозиціями, правками) при розгляді законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання, за результатами здійснення установчої, організаційної, контрольної чи інших функцій парламенту, а також розгляд пропозицій щодо усунення неузгодженості або неточностей в прийнятому законі, розгляд законів, повернутих президентом України.

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Передбачено також проведення Радою голосування за кожною пропозицією та правками при розгляді законопроєктів у другому читанні, якщо їх підтримає не менше однієї третини нардепів.

Зазначається, що головний комітет буде проводити голосування за врахованими пропозиціями після закінчення голосування за відхиленими ним пропозиціями. Не буде допускатися і внесення ідентичних пропозицій і правок до законопроєкту.

Крім того, в тексті законопроєкту пропонується першочергово без голосування вносити до порядку денного сесії парламенту законопроєкти, визначені президентом як невідкладні.

Так, при скасуванні рішень Ради про прийняття в цілому невідкладного законопроєкту відповідний проект постанови можуть вносити на розгляд парламенту не менше 45 нардепів, президент або Кабінет міністрів.

Передбачається внесення альтернативного законопроєкту не пізніше 7-денного терміну після надання нардепам такого проєкту закону. До повторного першого читання - в 5-денний строк з дня направлення на повторне перше читання відповідного законопроєкту.

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При підготовці невідкладного законопроєкту до другого читання пропозиції і правки до нього будуть вноситися в 7-денний термін після дня прийняття законопроєкту за основу. При підготовці до повторного другого читання - в 5-денний термін після дня попереднього другого читання.

Рада за поданням відповідного комітету визначатиме порядок розгляду невідкладних законопроєктів, щодо яких надійшло підписане письмове подання про їх підтримку більшістю нардепів від конституційного складу парламенту.

Також після завершення попереднього розгляду невідкладного законопроєкту або його доопрацювання він буде вноситися до порядку денного найближчого пленарного засідання парламенту. Документ буде розглядатися позачергово з обговоренням за скороченою процедурою, якщо Рада не прийме рішення про його розгляд за процедурою повного обговорення.