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28.12.19 09:49

Суд у Харкові відпустив обвинуваченого в потрійному вбивстві в рамках обміну утримуваними

Дзержинський районний суд Харкова в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі відпустив з-під варти обвинуваченого в потрійному вбивстві Максима Мисяка. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Суд у Харкові відпустив обвинуваченого в потрійному вбивстві в рамках обміну утримуваними

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

"Про те, що це вбивця звільняється в рамках обміну вказано безпосередньо в тексті ухвали. Кіллер готується їхати за поребрик. А СБУ готується вчинити злочин проти правосуддя і допомогти вбивці порушити цей запобіжний захід і уникнути правосуддя", - написав Рисенко.

Максим Мисяк підозрюється у вбивстві харківського підприємця Ярослава Бисага 1 серпня 2013 року і підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова 9 березня 2014 року, а також підготовці замаху на тодішнього депутата Харківської обласної ради Ігоря Котвицького в червні того ж року. Крім того, Мисяку інкримінують зберігання вогнепальної зброї і вибухових пристроїв.

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