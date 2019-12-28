Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 28 грудня передає Цензор.НЕТ.
"6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
біля населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
неподалік від Луганського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.
Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає.