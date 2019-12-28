Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.12.19 08:26

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 28 грудня передає Цензор.НЕТ.

"6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 23 відеокамер ОБСЄ в зоні ООС лише 4 розміщені на окупованій території

3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
біля населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
неподалік від Луганського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.
Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100