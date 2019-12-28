Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 28 грудня передає Цензор.НЕТ.

"6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

біля населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік від Луганського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.

Втрат з нашого боку немає.



