Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.12.19 10:28

Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав, що не варто дивуватися словам, які лідери держав використовують у конфіденційних телефонних розмовах. Він не вважає, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель могла образитися на слова про неї в розмові президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа.

Меркель не ображається на слова про неї в розмові Трампа із Зеленським, - Пристайко

Про це заявив німецьким ЗМІ міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, Трамп "нагадав" Зеленському, що "через свою географічну близькість європейці мають зробити більше для безпеки" України, і український лідер погодився.

Пристайко впевнений, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель не ображається на слова двох президентів. Він зазначив, що не варто дивуватися словам, які лідери держав використовують у конфіденційних телефонних розмовах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор

Стенограму розмови президентів, яка відбулася 25 липня, оприлюднили 25 вересня. Зеленський, зокрема, сказав: "Я зустрічався з Ангелою Меркель і розмовляв із нею. Я також зустрічався з Макроном, і я казав їм, що вони роблять недостатньо в питанні, що стосується санкцій [проти РФ]. Вони не застосовують санкцій. Вони не працюють так, як мають працювати для України".

Зеленський 25 вересня пояснив, що "дзвінок був у дуже складний період, коли повернули Росію в ПАРЄ, коли санкції не мали такого гучного тиску на будівництво "Північного потоку – 2".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100