Новий рік у поїздах зустрічатимуть близько 17 тисяч пасажирів, - Укрзалізниця

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці, на поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

Нагадаємо, для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.

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