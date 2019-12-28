"Цементує недоторканність": Вакарчук розкритикував реформи Зеленського

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

Політик також порадив владі "говорити прямо", що "вони хочуть ухвалити закон про централізацію влади".

"Із того, що я побачив, фактично президент отримає можливість зупиняти рішення будь-кого – місцевих рад, мерів. За всієї поваги та підтримки ідеї того, що держава повинна мати сильний центральний апарат, це зміни до Конституції, що не децентралізують, а централізують владу", – вважає музикант.

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Вакарчук розкритикував й іншу реформу команди президента. "Те саме і закон про зняття недоторканності, він цементує недоторканність", – стверджує він.

Депутат зазначив, що мета децентралізації в "пошуку балансу між незалежністю і можливістю виконувати свої дії з боку місцевої влади, і можливістю центральної влади їх контролювати".

"Насамперед через Службу безпеки, органи поліції, суди, які мають оформляти фінальне рішення, монетарну і фіскальну політику. Решта – місцева влада. У них є не політичні, а економічні щоденні питання.

Якщо вони в чомусь не праві, то має бути хтось, хто подавав би до суду, мав конституційне право висловлювати свої зауваження. Але щоб президент міг зупиняти рішення – це занадто", – заявив Вакарчук.

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Як повідомлялося, нещодавно Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції.

Документ пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144. У ньому не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областям або окремим їх регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.