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28.12.19 14:31

Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами. ФОТОрепортаж

Робота української контррозвідки є вкрай важливою саме сьогодні - в умовах військової агресії проти нашої держави.

Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами. ФОТОрепортаж

Про це сказав голова Служби безпеки України під час урочистого засідання з нагоди Дня контррозвідки, передає Цензор.НЕТ.

У заході також взяли участь Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник Керівника Офісу Президента України Анна Коваленко, представники відомств та ветерани.

У вступній промові керівник СБУ наголосив на визначному внеску української контррозвідки у справу захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

"Особливі слова подяки тим співробітникам Служби, які сьогодні виконують бойові завдання на сході України", – зауважив Іван Баканов.

Звертаючись до присутніх, Секретар РНБО зазначив, що завдяки незримій, але життєво важливій роботі вітчизняної контррозвідки Україні вдається ефективно протидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам. 

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Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 01
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 02
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 03
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 04
Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами 05

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