Баканов нагородив співробітників контррозвідки державними та відомчими нагородами. ФОТОрепортаж

Про це сказав голова Служби безпеки України під час урочистого засідання з нагоди Дня контррозвідки, передає Цензор.НЕТ.

У заході також взяли участь Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник Керівника Офісу Президента України Анна Коваленко, представники відомств та ветерани.

У вступній промові керівник СБУ наголосив на визначному внеску української контррозвідки у справу захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

"Особливі слова подяки тим співробітникам Служби, які сьогодні виконують бойові завдання на сході України", – зауважив Іван Баканов.

Звертаючись до присутніх, Секретар РНБО зазначив, що завдяки незримій, але життєво важливій роботі вітчизняної контррозвідки Україні вдається ефективно протидіяти зовнішнім та внутрішнім загрозам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував контррозвідці СБУ за боротьбу з російською агресією









