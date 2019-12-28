Прокурори передали суду лист Рябошапки з проханням скасувати ексберкутівцям запобіжний захід для обміну. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Під час засідання суду щодо розгляду апеляції на запобіжний захід ексберкутівцям прокурори продемонстрували лист від Генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він доручає своїм підлеглим підтримати зміну запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Одні поїхали, інші залишилися", - ексберкутівець Аброськін про можливі ризики в разі його звільнення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Тиждень

На підставі цього листа Рябошапки прокурор Куций заявив, що не заперечує проти задоволення апеляційних скарг обвинувачених ексберкутівців про скасування всіх запобіжних заходів.

Перед цим адвокат Євгенія Закревська попросила суд уточнити у підозрюваних, чи відомо їм про перспективу обміну.

Суддя у відповідь сказав їй "набратися терпіння" і запевнив, що "рано чи пізно" це з'ясується. Закревська, як і присутні в залі потерпілі, спробували наполягти на питанні, але суддя змінив тему.

Судді оголосили перерву.