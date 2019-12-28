Створення вертикалей, централізація послуг, система замовлень пасажирських перевезень, - Кравцов розповів про реформу "Укрзалізниці"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

"План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їхньої взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Читайте також: "Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки

Він зазначив, що у 2020 році компанія планує повністю відмовитися від регіонального принципу управління.

Пасажирські перевезення планують перевести на систему замовлень (із гарантією компенсації вартості курсування поїзда).

"План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних пригод", - додав глава УЗ.

Дивіться також: Кравцов показав проєкт реконструкції центрального вокзалу Києва: "Отримали дозвіл - готові до роботи". ФОТО