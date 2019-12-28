Створення вертикалей, централізація послуг, система замовлень пасажирських перевезень, - Кравцов розповів про реформу "Укрзалізниці"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.
"План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їхньої взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Він зазначив, що у 2020 році компанія планує повністю відмовитися від регіонального принципу управління.
Пасажирські перевезення планують перевести на систему замовлень (із гарантією компенсації вартості курсування поїзда).
"План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних пригод", - додав глава УЗ.