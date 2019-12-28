Кабмін схвалив підписання мирової угоди з "Газпромом"

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Схвалити проєкт мирової угоди у справі за позовом компанії "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним судом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй із права міжнародної торгівлі, справа ПТС № 2019-10", - йдеться в документі.
Крім того, документом міністра юстиції Дениса Малюську уповноважено на підписання мирової угоди.
За даними ЕП, мирова угода стосується врегулювання питання щодо штрафу АМКУ проти "Газпрому" на 7,4 млрд доларів. Цю ж інформацію підтверджує і УНІАН. Пункт про відмову від накладеного на "Газпром" штрафу від АМКУ був однією з умов продовження транзиту газу через Україну.