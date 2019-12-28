"Іноді краще мовчати", - російський політик Пушков погрозами відповів меру Херсона Миколаєнку щодо приналежності міста

Про це заявив російський одіозний політик Олексій Пушков у твітері, передає Цензор.НЕТ.

На думку Пушкова, на місці Херсона в 1778 році було засновано російську фортецю, яка стала "першою базою російського флоту на Чорному морі".

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"Меру Херсону варто дотримуватись приказки: "іноді краще мовчати, ніж говорити". Херсон ніколи не мав стосунку до України. Фортеця Херсону була заснована Росією в 1778 і стала першою базою російського флоту на Чорному морі. Чим-чим, а "споконвічно українським" він ніколи не був", - висловився Пушков.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції назвав Причорномор'я "споконвічно російською" територією, з якою треба "розібратися". У відповідь Херсонська міськрада ухвалила звернення. У ньому наголошується, що "споконвічні російські території - це болота під Москвою".

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських боліт, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України - етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде", - зазначив міський голова Херсону Володимир Миколаєнко.

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Раніше ми повідомляли, як Володимир Путін фактично звинуватив Володимира Леніна в передачі Україні "споконвічно російського Донбасу". Водночас на ці слова Путіна вже відповів екссекретар РНБО Олександр Турчинов. Він нагадав, що в минулому столітті аналогічні прагнення Гітлера призвели до найкривавішої війни в історії людства і мільйонних жертв. "Після цього залишаться лише "споконвічно російські" болота у межах Москви", - сказав Турчинов.