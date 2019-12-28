До України прибули 363 тис. доз вакцини від кору, краснухи та паротиту, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Цього тижня прибула остання цього року партія доз вакцин КПК "Пріорикс" бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline). Їх якнайшвидше направлять у регіони. Вакцина "Пріорикс" прекваліфікована ВООЗ. Ця процедура передбачає, що препарат відповідає найвищим європейським оцінкам якості.

Загалом цього року Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн ​​вакцин від кору, краснухи та паротиту.

"Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення діткам на 12 місяці життя та шестирічок. Також вакцини будуть використовуватись для реагування на спалах кору, який триває в Україні з 2017 року. Цей спалах кору ще раз показав наслідки безпідставного ігнорування планових щеплень, тому закликаю всіх ще раз переглянути статус вакцинації своїх дітей і свій особисто та надолужити пропущені щеплення", - зазначила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Щеплення можна отримати безкоштовно в державних закладах охорони здоров'я або приватних клініках, які уклали договір із Національною службою здоров'я України. Безкоштовно зробити щеплення можуть всі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

Від початку року на кір в Україні захворіло понад 57 тис. осіб. Від початку спалаху, що триває з 2017 року, унаслідок хвороби померла 41 людина, зокрема 25 дітей.

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