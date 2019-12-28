1,07 млн гектарів, - Держгеокадастр завершив інвентаризацію земель сільгосппризначення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держгеокадастру.
Зазначається, що загальна площа проінвентаризованих земель - 1,07 млн гектарів.
Показники станом на 28 грудня 2019 року:
проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках - 1,07 млн га (106%);
державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК - 1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,11 млн га (+11%));
затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель -1,07 млн га (106%) (за тиждень +0,25 млн га (+25%)).