Зеленський підписав закон про врегулювання видобутку бурштину, - Міненергетики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Зазначається, що документ передбачає надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема внесено зміни до Земельного кодексу, що передбачають проведення розвідувальних робіт із пошуку покладів бурштину.

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Також встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання і зберігання бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти поліпшити стан землі після видобутку бурштину.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".