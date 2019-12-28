Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави привітав місцевих жителів і будівельників із завершенням ремонту моста, зруйнованого повінню.

Зеленський разом із головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денисом Шмигалем пройшовся відновленим мостом.

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Металева переправа через річку Чечва завдовжки 108 метрів була побудована в 1969 році на автомобільній дорозі Пійло - Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської області. 20-21 травня 2019 року паводок підмив вісім проміжних опор і ліву берегову опору мосту, внаслідок чого стався обвал чотирьох мостових прольотів та просідання інших.

Загальна вартість відновлювальних робіт становить 24 млн грн.

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