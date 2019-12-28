Зеленський відкрив відновлений міст через річку Чечва на Івано-Франківщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави привітав місцевих жителів і будівельників із завершенням ремонту моста, зруйнованого повінню.
Зеленський разом із головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денисом Шмигалем пройшовся відновленим мостом.
Металева переправа через річку Чечва завдовжки 108 метрів була побудована в 1969 році на автомобільній дорозі Пійло - Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської області. 20-21 травня 2019 року паводок підмив вісім проміжних опор і ліву берегову опору мосту, внаслідок чого стався обвал чотирьох мостових прольотів та просідання інших.
Загальна вартість відновлювальних робіт становить 24 млн грн.