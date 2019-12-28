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28.12.19 20:46

"Втримай "Беркут", - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані

Єдиний можливий варіант не дати відпустити ексберкутівців - масово бути присутніми під Лук'янівським СІЗО й апеляційним судом.

Про це повідомив у фейсбуці волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, дорогі друзі.

Все вказує на те, що беркутів відпустять без суду і байдуже до Героїв Небесної Сотні, справедливості і взагалі гідності нашої як нації.

Ну і до Закону.

Єдиний вихід - масово бути присутніми під СІЗО і судом на випадок спроби вивезти звідти це біосміття.

Під судом і в суді зараз - кілька сотень людей.

А ось хто готовий за кілька годин підтягнутися на Дегтярівську, 13,  під Лук'янівське СІЗО?

Ставте плюсик у коментарях і готуйте теплі речі і чай.

Буде весело і хороша компанія, як колись під судом щодо Насірова", - написав він.

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Втримай Беркут, - активісти закликають не дати відпустити обвинувачених у справі про розстріл на Майдані 01

Нагадаємо, апеляційний суд Києва розглядає 28 грудня скаргу ексберкутівців.

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