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28.12.19 22:38

Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобов'язання (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів на Інститутській вулиці в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт замінено на особисте зобов'язання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Суд скасував утримання під вартою трьом ексберкутівцям - Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну. Також суд скасував домашній арешт двом ексберкутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.


Рішення виносила колегія суддів: головуюча Маргарита Васильєва, а також Віктор Габрієль і Анатолій Орел.

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Зал зустрів рішення суду криками "Ганьба". Маринченка та Тамтуру відразу після оголошення рішення відвезли із суду. Янішевський, Зінченко й Аброськін зараз перебувають у СІЗО, з якого їх мають звільнити.

Зінченко й Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014 року, Янішевський, Маринченко та Тамтура - з лютого 2015 року. У жовтні 2019 року суд змінив запобіжний захід Тамтурі - його відправили під нічний домашній арешт, а Маринченка відправили під цілодобовий арешт 19 грудня 2019 року.

Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 01
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 02
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 03
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 04
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 05

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Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 06
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 07
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 08

Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 09
Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 10

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Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 11

Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 12

Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 13

Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобовязання (оновлено) 14

Люди, які зібрались біля апеляційного суду, намагалися перешкодити вивезенню двох ексберкутівців.

Фото і відео: Олег Богачук

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