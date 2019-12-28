Суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям з арешту на особисте зобов'язання (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Суд скасував утримання під вартою трьом ексберкутівцям - Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну. Також суд скасував домашній арешт двом ексберкутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.



Рішення виносила колегія суддів: головуюча Маргарита Васильєва, а також Віктор Габрієль і Анатолій Орел.

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Зал зустрів рішення суду криками "Ганьба". Маринченка та Тамтуру відразу після оголошення рішення відвезли із суду. Янішевський, Зінченко й Аброськін зараз перебувають у СІЗО, з якого їх мають звільнити.

Зінченко й Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014 року, Янішевський, Маринченко та Тамтура - з лютого 2015 року. У жовтні 2019 року суд змінив запобіжний захід Тамтурі - його відправили під нічний домашній арешт, а Маринченка відправили під цілодобовий арешт 19 грудня 2019 року.











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Люди, які зібрались біля апеляційного суду, намагалися перешкодити вивезенню двох ексберкутівців.

Фото і відео: Олег Богачук