Журналісти не будуть присутніми під час обміну утримуваними особами, фото і відео надасть Офіс президента, - пресцентр ОС

Про це hromadske повідомив представник штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не відмовляли в акредитації журналістам, бо у нас немає таких повноважень. Штаб ООС не є організатором цього заходу (обміну полоненими. - Ред.). Сили ООС лише забезпечують проведення заходу, але не організовують його", - зазначив прессекретар.

За словами Саранцева, штабу повідомили, що світлини і відеоматеріали має надати Офіс президента України.

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Також спікер додав, що в штабі зібрали список журналістів, які зверталися до них за акредитацією на обмін, і в разі надходження відповідного наказу, журналістів можуть допустити на захід.