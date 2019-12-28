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28.12.19 21:23

Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін

Колишній заступник генпрокурора Євген Єнін впевнений, що буде розслідування нинішніх дій влади, зокрема Руслана Рябошапки.

Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін

На своїй сторінці у фейсбуці Єнін у трьох пунктах виклав своє бачення ситуації, передає Цензор.НЕТ.

По-перше, він упевнений, що коли генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Сергія Горбатюка, "не скориставшись турборежимом ВРУ, щоб перевести всіх слідчих у "справах Майдану" в ДБР разом із кримінальними провадженнями ще у вересні", він взяв на себе всю відповідальність за "справи Майдану".

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По-друге, коли Рябошапка дав вказівку своїм підлеглим змінити запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання підозрюваним/обвинуваченим у "справах Майдану" в рамках підготовки "обміну" з РФ, "він разом зі своїм заступником Віктором Чумаком взяв відповідальність за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про страшні події грудня 2013 р. - лютого 2014 р.  Януковичі/захарченки сюди точно не повернуться, а тепер Україна віддає навіть тих, кого вдалося затримати всупереч постреволюційному головотяпству".

Також Єнін впевнений, що "і це теж хтось буде розслідувати".

Рябошапка відповідальний за те, що країна остаточно втратила шанс дізнатися правду про Майдан, - Єнін 01

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