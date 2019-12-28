"Подумайте про тих, хто роками сидить на підвалі", - Фірсов за обмін ексберкутівців на українських військовополонених

Про це чиновник написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Фірсов заявив, що був на Майдані і бачив смерть людей, і готовий робити все, щоб винних покарали. При цьому він зазначає, що з моменту злочину вже минуло 5 років.
"Затримали всіх, кого змогли знайти і встановити. Зібрали всі свідчення і докази. Погодьтеся, що для цього було достатньо часу", - написав він.
"Чи готовий я обміняти беркутів-вбивць на наших полонених? Однозначно так. Десять разів так. Подумайте про тих, хто роками сидить на підвалі. Це наші хлопці, все ще живі... наші хлопці. Я навіть уявити боюся, як вони роками витримують знущання і ті нелюдські умови. Для них кожен день може бути останнім. Вони мають повернутися додому. Іншого варіанту просто бути не може. Треба використати цей шанс на 200%", - вважає Фірсов.