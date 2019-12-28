Слідчі, прокурори й адвокати героїв Майдану в одній клітці їстимуть справу "беркутів", - визнаний в ОП журналістом Портнов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Портнова.

Соратник Януковича вважає, що звільнення ексберкутівців у рамках обміну утримуваними особами не стане фіналом розслідування злочинів на Майдані.

"Декілька державних злочинців висловили сьогодні думку, що після майбутнього звільнення співробітників "Беркута" про справу Майдану можна буде забути.

Забути можна буде, коли ви в одній клітці зі слідчими, прокурорами та адвокатами так званих героїв Майдану за обідом з'їсте цю кримінальну справу. Ми вас у цей бік ведемо, барани тупі", - написав Портнов.

Читайте також: Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Читайте також: Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач