До Лук'янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб не дати вивезти "беркутів". Максимально не рекомендую владі застосовувати силу, - кандидат від "Голосу" Притула

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав шоумен і волонтер, кандидат від "Голосу" Сергій Притула. Наводимо його текст повністю.

"Я колись своїй дівчині зробив подарунок на день народження - керамічне горнятко, в якому просверлив дірочку на дні і нашкрябав цвяшком "Чаша терпіня".

Шкода, що ті, хто приходять до влади в Україні, не мають можливості зробити те ж саме. Тому й чаша набирається швидко. І кожна крапля має шанс стати останньою. Для когось, як Яника, це закінчується революцією. Для когось, як для Віктора Андрійовича чи Петра Олексійовича, болючою поразкою на виборах. Володимир Олександрович вирішив не вигадувати велосипед.

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Відвели війська, а нічого не змінилося. Кап!

На час досудового слідства закрили бойових офіцерів, яких просили взяти на поруки Герої України, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького і керівник патрульної поліції України. Кап!!

Закрили волонтерів, справа яких тріщить по швах і зшивається білими нитками. Кап!!!

Сьогодні без вироку суду "беркутівців", які на очах усього світу вбивали українців у центрі столиці, вносять до списку на обмін. Ну, тут вже – "бульк"!

Зараз до Лук’янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення і подальшого обміну "беркутів". Серед цих людей немає жодного, хто б не хотів повернення наших полонених додому. Але всі вони хочуть розуміти, за яким принципом і хто формує списки на обмін? Чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх"? Чому в списки на обмін включили людей, яким навіть вирок не винесли? Згідно якої норми закону? Як ГПУ збирається завершувати справу Небесної Сотні, якщо єдину ниточку, стрільців, ми віддаємо Путіну?

Чаша переповнена. Пружинка стиснулась.

Максимально не рекомендую владі застосовувати силу проти людей, які збираються на Лук’янівці. Ви самі створили собі цей клопіт. Небажанням чути і небажанням пояснювати логіку своїх кроків. Застосування сили може розпочати такі процеси, яких не хоче ніхто в нашій країні. А в сусідній чекають із великим нетерпінням".

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Сьогодні, 28 грудня, апеляційний суд Києва розглядає скаргу ексберкутівців.

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Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. У той же вечір стало відомо, що українська сторона планує в рамках обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

У п'ятницю, 27 грудня суд розглядав апеляцію на утримання під вартою 5 ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані. 16 липня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід Тамтурі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтурі було змінено запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без носіння електронного браслета. 19 грудня суд звільнив з-під варти Маринченка, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Зінченко, Аброськін і Янишевський залишаються під вартою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до суду постанову про зміну групи прокурорів у цій справі. Суд виніс рішення залишити в процесі обидві групи адвокатів доти, поки Генпрокуратура не визначиться, яка з груп має представляти позицію державного обвинувачення.

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія назвала спробу заміни групи прокурорів "дуже дивною". "Це виключно для обміну", - сказала вона.

Захисниця потерпілих звинуватила суддю Василевську в упередженості і заявила їй відвід, але колегія суддів не задовольнила це клопотання.