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28.12.19 22:58

Сьогодні Кабмін через суд розблокував і провів виплату дотацій для аграріїв на 1 млрд грн, - Милованов

Кабінет Міністрів України зміг розблокувати і виплатити дотації аграріям у розмірі майже 1 млрд грн, які раніше були заблоковані судом через позов Всеукраїнської аграрної ради до уряду.

Сьогодні Кабмін через суд розблокував і провів виплату дотацій для аграріїв на 1 млрд грн, - Милованов

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми писали, як через судовий позов було унеможливлено виплату 1 млрд гривень підтримки аграріям. Міністерство економіки подало касаційний позов 26 грудня. І сьогодні суд прийняв рішення і розблокував платежі. Це на межі неможливого. Бо кінець року і платежі вже зупинено. Але за пів дня після рішення суду ми провели 1 млрд платежів", - написав Милованов.

Він також опублікував у себе на сторінці офіційне повідомлення з цього приводу, в якому зазначається, що відповідно до касаційного позову Міністерства юстиції України суд розблокував можливість провести виплати за двома державними програмами: "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" (830 млн гривень) та "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" (186 млн гривень).

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Отже, загалом у 2019 році аграрії отримали майже 4,4 млрд гривень державної підтримки.

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