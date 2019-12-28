Відомі імена кількох українців зі списку на обмін. Переговори тривають, торгуються за кожного, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ на сторінці у фейсбуці.

За даними джерела Цензор.НЕТ, у списку на обмін, який очікує забрати з РФ Україна, український полонений, який наразі перебуває у в'язниці найдовше - танкіст 1-ї танкової бригади Богдан Пантюшенко, який потрапив у полон 18 січня 2015 року, а також спецпризначенці 3-го полку спеціального призначення Глондар і Коріньков, що потрапили в полон 16 лютого 2015 року.

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Крім цього, Анастасія Мухіна, 70-річна мешканка Луганська. Її схопили на вулиці 8 лютого 2018 року, жінка наклеїла на сусідньому будинку листівку "Донбасе, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну!"

Також у списку Андрій Яровий, консультант ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих, затриманий у серпні 2018 року за проїзд на окуповані території та за провезення препарату для особистого споживання, дозволеного в Україні, будучи офіційним консультантом Глобального фонду боротьби зі СНІДом.

"Переговори щодо остаточного поіменного списку тривають, торгуються за кожне ім'я. Росія не бажає віддавати всіх. Навіть цивільні люди, не пов'язані з війною, для Путіна - інструмент для шантажу", - зазначає Бутусов.

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