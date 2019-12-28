Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
28.12.19 23:04

У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%, - глава ДПСУ Дейнеко

З січня 2020 року грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%.

У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%, - глава ДПСУ Дейнеко

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ми багато чого змінюємо на краще і прагнемо, щоб кожен прикордонник, солдат, сержант, офіцер відчували, що вони потрібні і державі, і прикордонному відомству", - сказав голова Держприкордонслужби.

Дейнеко зазначив, що проведена робота дозволила 99 родинам прикордонників наприкінці року отримати компенсацію за житло. На це було спрямовано 112 мільйонів гривень. Голова Держприкордонслужби зауважив, що прикордонники, які отримали цю компенсацію, у черзі перебували з 1987 року.

Читайте також: Прикордонників на посади призначають за рейтингом, а не за телефонним дзвінком, - глава ДПСУ Дейнеко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100