ГПУ після рішення суду щодо ексберкутівців: "Судовий розгляд буде продовжено"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Генеральної прокуратури України.

"Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'яти колишнім працівникам ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві у справі про розстріли на Майдані. Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГПУ, в разі невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що обвинувачені ховаються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук.

"Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийнято рішення про здійснення заочного кримінального провадження", - додали в повідомленні.

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