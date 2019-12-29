Чиновника Миколаївської міськради затримано на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так було встановлено, що керівник одного з управлінь за підписання актів виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо їх обсягу вимагає та отримує від суб’єктів господарювання неправомірну вигоду.

З метою конспірації протиправної діяльності чоловік залучив посередника. Його роль полягала у винесенні коштів, одержаних як хабар, зі службового кабінету. В подальшому посередник віддавав кошти посадовцю.

28 грудня правоохоронці викрили керівника одного з управлінь Миколаївської міської ради та посередника після отримання та передачі 30 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Наразі тривають санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання осіб.

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Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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