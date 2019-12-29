Найманці РФ за добу 8 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 29 грудня передає Цензор.НЕТ.
"3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;
біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.
5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
поряд з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
тричі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає".