Найманці РФ за добу 8 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 29 грудня передає Цензор.НЕТ.

"3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;

біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.

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5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;

поряд з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;

тричі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає".

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