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29.12.19 08:46

Найманці РФ за добу 8 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

28 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Найманці РФ за добу 8 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 29 грудня  передає Цензор.НЕТ.

"3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;
біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
поряд з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
тричі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає".

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Найманці РФ за добу 8 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

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