Вимагаємо реакції на погрози Портнова, - рідні Героїв Небесної Сотні

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці ГО Родини "Небесної Сотні", передає Цензор.НЕТ.

"Ми, рідні Героїв Небесної Сотні обурені бездіяльністю правоохоронних органів, які не проявляють жодної реакції на дії, що містять ознаки кримінальних злочинів - погрози, залякування учасників Революції Гідності - з боку представників режиму Януковича.

Така бездіяльність Нацполіції і ГПУ викликає запитання: невже керівництво цих органів забули, за що і проти чого збирався Майдан? Невже будуть терпіти хизування одіозного Портнова, який після масових вбивств його поплічниками наших рідних утік з країни, піджавши хвіст, а зараз осмілів до того, що роздає правоохоронцям доручення і прорікає реванш?

Якщо нашим правоохоронцям відомо слово "честь", цим збиткуванням з пам‘яті наших рідних треба покласти край.

Треба виключити із списку на обмін беркутівців, а натомість включити у цей список Портнова. Вимагаємо негайної правової реакції на погрози і антидержавну діяльність Портнова.



Замість беркутів обміняти Портнова на полонених громадян України яких утримує країна агресор - Росія", - йдеться в заяві.