План Путіна був не міняти, а натиснути і він натиснув на те, що у нас дуже болить, - Парасюк про обмін ексберкутівців

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Володимир Парасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Зеленський ще не зрозумів, що Майдан - це не просто мітинг у центрі Києва, то вже час це усвідомити. Наша нація заплатила величезну ціну, щоб у людей було право вибору і право бути вибраним.

Якби я зараз був в Україні, то точно був би біля СІЗО. Бо так зробив би кожен свідомий українець у якого є гідність. І не треба сюди приплітати політику чи шукати можливості протистояння проти влади. Обмін беркутівців - це рішення, яке суперечить національним інтересам і здоровому глузду.

Дійсно хочеться, щоб наші люди повернулись додому і їхні родини перестали жити в безкінечних надіях. Тим паче, ми - не Росія і своїх не кидаємо, але торгувати історією і болем всього народу - це помилка. Думаю, що план Путіна був не міняти, а натиснути і він натиснув на те, що нас дуже болить. Ніхто не забув і ніщо не забуте", - написав Парасюк.

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