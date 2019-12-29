Передача російських терористів не може суперечити законам України, - Народний фронт

Закликаємо керівництво держави не допустити фатальних помилок, які підірвуть політичну і суспільну стабільність в країні, говориться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Визволення наших в’язнів - справа найвищого значення. Кремль свідомо зробив їх об’єктами торгу. Але його плани - значно ширші. Москва прагне підірвати правові основи нашої держави і спровокувати нові конфлікти.

Щоб не допустити цього, передача російських терористів не може суперечити нашим законам і за жодних обставин не може призвести до демонтажу всієї багатолітньої роботи задля покарання усіх російських вбивць - від тих, хто розстрілював героїв Майдану, до тих, хто чинив теракти і вбивав наших людей у всій країні.

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Звільнення Цемаха, колишніх "беркутівців", а також багатьох інших злочинців - це планомірна тактика президента Путіна, щоб уникнути відповідальності за злочини проти нашого народу і людяності.

Примирення з ворогом за будь-яку ціну не принесе миру, а лише загострить його апетит. Поступки ворогу у площині суверенної внутрішньої політики, в енергетичній сфері чи в дотриманні цивілізованих правових принципів здатні завдати виняткової шкоди.

Але ані відкритий, ані прихований реванш в Україні не пройде. Проти нього об’єднаються і постануть всі національні сили.

Закликаємо керівництво держави не допустити фатальних помилок, які підірвуть політичну і суспільну стабільність в країні", - резюмували в Народному фронті.