Заради наших живих військовослужбовців, патріотів нашої країни ми маємо йти на цей обмін, - ексзаступник голови Нацполіції Аброськін

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексзаступник голови Нацполіції України, ректор Одеського університету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Звертається моїх друзів, військових, поліцейських, журналістів, щодо мого ставлення до звільнення дійсних вбивць та терористів для обміну.



Моя позиція проста. В 2011 році заради звільнення старшини ізраїльської армії Гілада Шаліта після перебування в полоні протягом п’яти років поміняли на 1027 терористів. Країна Ізраіль забрала свого військовослужбовця, продемонструвавши всьому світу, що для неї звичайний старшина.



Протягом останніх пяти років ми, Національна поліція України, Служба Безпеки України, Збройні сили України та особисто я з 2014 року, займалися організацією цієї роботи - виявляли та затримували терористів й їхніх помічників. Повністю підтримую керівництво нашої країни, що заради наших живих військовослужбовців, патріотів нашої країни ми маємо йти на цей обмін", - написав він.

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"Вірте! Прийде час й всі, хто вбивав, катував, обов’язково понесуть відповідальність, а сьогодні замість всіх цих негідників, вбивць звичайних українців, яких вже звільнили й вони чекають на обмін, ми повернемо живими! наших нормальних громадян, військових.



Зараз в полоні є й мої друзі, з ким ми разом стояли в Маріуполі у 2014 році, ті, хто виконавув спецзавдання, а їх в списку на обмін заради звільнення нема. Й мовчить офіційна Росія, й мовчать терористи.



Але ми руки не опускаємо й потрібно боротися надалі за кожного нашого громадянина", - підсумував Аброськін.