Активісти продовжують чергувати під Лук'янівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців. ФОТОрепортаж

Під Лук'янівське СІЗО продовжують приходити люди, які не згодні з обміном ексберкутівців - фігурантів справи про розстріли на Майдані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Під головним виїздом досі стоїть барикада зі сміттєвих баків, а крім того заблоковані всі дев’ять виходів з ізолятора. Деякі протестувальники залишались на місці протягом всієї ночі.

Мітингарі не знають достеменно, чи ще залишаються у застінках ексберкутівці, адже на КПВВ "Майорське" на Донеччині вже почався обмін, і колишні спецпризначенці перебувають у списках.

До стін СІЗО прийшов колишній в’язень Кремля, кримськотатарський політик Ахтем Чийгоз, який впевнений, що беркутівців давно вивезли з ізолятора, але вважає продовження протесту необхідним – за його словами, обмін ціною видачі вбивць неприпустимий. Адвокат колишніх беркутівців Ігор Варфоломєєв стверджує, що обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук‘янівського СІЗО. Чи спрямували їх на місце обміну, він не знає.

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"Під'їжджайте, поки немає інформації: вивезли беркутів, чи ні. Люди блокують виїзди з СІЗО вже 13-ту годину", - розповів волонтер і активіст Роман Синіцин.









