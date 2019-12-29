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29.12.19 12:41

Активісти продовжують чергувати під Лук'янівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців. ФОТОрепортаж

Під Лук'янівським СІЗО в Києві продовжують чергувати активісти, щоб не допустити вивезення ексберкутівців на обмін.

Під Лук'янівське СІЗО продовжують приходити люди, які не згодні з обміном ексберкутівців - фігурантів справи про розстріли на Майдані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Під головним виїздом досі стоїть барикада зі сміттєвих баків, а крім того заблоковані всі дев’ять виходів з ізолятора. Деякі протестувальники залишались на місці протягом всієї ночі.

Мітингарі не знають достеменно, чи ще залишаються у застінках ексберкутівці, адже на КПВВ "Майорське" на Донеччині вже почався обмін, і колишні спецпризначенці перебувають у списках.

До стін СІЗО прийшов колишній в’язень Кремля, кримськотатарський політик Ахтем Чийгоз, який впевнений, що беркутівців давно вивезли з ізолятора, але вважає продовження протесту необхідним – за його словами, обмін ціною видачі вбивць неприпустимий. Адвокат колишніх беркутівців Ігор Варфоломєєв стверджує, що обвинувачуваних Янішевського, Зінченка та Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук‘янівського СІЗО. Чи спрямували їх на місце обміну, він не знає.

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"Під'їжджайте, поки немає інформації: вивезли беркутів, чи ні. Люди блокують виїзди з СІЗО вже 13-ту годину", - розповів волонтер і активіст Роман Синіцин.

Активісти продовжують чергувати під Лукянівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців 01
Активісти продовжують чергувати під Лукянівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців 02
Активісти продовжують чергувати під Лукянівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців 03
Активісти продовжують чергувати під Лукянівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців 04
Активісти продовжують чергувати під Лукянівським СІЗО, щоб не допустити вивезення ексберкутівців 05

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