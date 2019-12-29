"ЄС" вимагає від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін

Про це йдеться в заяві Європейської Солідарності, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін підозрюваних ексспівробітників Беркуту, що обвинувачуються у вбивствах мирних протестувальників, без винесення останнім вироку, ставить під загрозу ключову кримінальну справу Майдану - розстріл 47 героїв Небесної сотні! Після обміну буде неможливо довести вину останніх у вбивствах.

Крім того, дії Генерального прокурора створюють катастрофічний прецендент, коли в ручному режимі розвалюється судовий процес через незаконну письмову вказівку прокурорам підтримати вимоги сторони захисту підозрюваних", -.йдеться в заяві, оприлюдненій Климпуш-Цинцадзе.

"Це в той час, коли Російська Федерація фактично порушує умови, щодо "обміну всіх на всіх", адже всупереч домовленостям віддають лише громадян України, які перебувають в полоні терористичних організацій ДНР/ЛНР, без включення у список кримчан та українців, що утримуються в Росії.

Таким чином, в українському суспільстві штучно створюється конфлікт між потерпілими в справах Майдану та родичами заручників Кремля, конфлікт між правосуддям та свободою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканка Первомайська Сорокіна, затримана терористами в 2018 році, приїхала на обмін у куртці з написом "Моя держава - Україна". ФОТО

Публічно вимагаю від президента України Володимира Зеленського:

Виключити підозрюваних співробітників Беркуту в справі розстрілу 47 героїв Небесної сотні з списку обміну до моменту винесення вироку щодо останніх!

Від Генерального прокурора та групи прокурорів в суді:

Дотримуватися закону, Генеральному прокурору припинити тиск й не порушувати процесуальну незалежність прокурорів; Прокурорам Генеральної прокуратури: не виконувати злочинних вказівок, виконувати покладені на вас Конституцією вимоги представляти від імені держави обвинувачення в суді, захищати права потерпілих та суспільства у справах розстрілів мирних протестувальників під час Революції Гідності!" - закликала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 ексберкутівців, звинувачених у розстрілах на Майдані, перебувають на обміні в "Майорському", - адвокат Варфоломєєв







