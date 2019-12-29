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29.12.19 13:14

"ЄС" вимагає від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін

Народні депутати України від ЄС вимагають від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін.

"ЄС" вимагає від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін

Про це йдеться в заяві Європейської Солідарності, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін підозрюваних ексспівробітників Беркуту, що обвинувачуються у вбивствах мирних протестувальників, без винесення останнім вироку, ставить під загрозу ключову кримінальну справу Майдану - розстріл 47 героїв Небесної сотні! Після обміну буде неможливо довести вину останніх у вбивствах.

Крім того, дії Генерального прокурора створюють катастрофічний прецендент, коли в ручному режимі розвалюється судовий процес через незаконну письмову вказівку прокурорам підтримати вимоги сторони захисту підозрюваних", -.йдеться в заяві, оприлюдненій Климпуш-Цинцадзе. 

"Це в той час, коли Російська Федерація фактично порушує умови, щодо "обміну всіх на всіх", адже всупереч домовленостям віддають лише громадян України, які перебувають в полоні терористичних організацій ДНР/ЛНР, без включення у список кримчан та українців, що утримуються в Росії.

Таким чином, в українському суспільстві штучно створюється конфлікт між потерпілими в справах Майдану та родичами заручників Кремля, конфлікт між правосуддям та свободою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканка Первомайська Сорокіна, затримана терористами в 2018 році, приїхала на обмін у куртці з написом "Моя держава - Україна". ФОТО

Публічно вимагаю від президента України Володимира Зеленського:

Виключити підозрюваних співробітників Беркуту в справі розстрілу 47 героїв Небесної сотні з списку обміну до моменту винесення вироку щодо останніх!

Від Генерального прокурора та групи прокурорів в суді:

Дотримуватися закону, Генеральному прокурору припинити тиск й не порушувати процесуальну незалежність прокурорів; Прокурорам Генеральної прокуратури: не виконувати злочинних вказівок, виконувати покладені на вас Конституцією вимоги представляти від імені держави обвинувачення в суді, захищати права потерпілих та суспільства у справах розстрілів мирних протестувальників під час Революції Гідності!" - закликала нардеп.

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ЄС вимагає від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін 01

ЄС вимагає від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін 02
ЄС вимагає від Зеленського виключити ексберкутівців зі списку на обмін 03

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