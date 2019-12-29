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29.12.19 13:19

Звільнено полонених бійців Іванчука, Євтушка, Дєєва та Фурсова, - Денісова

Серед інших, звільнені четверо військових, які перебували тривалий час в полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Звільнено полонених бійців Іванчука, Євтушка, Дєєва та Фурсова, - Денісова

Про це повідомила в телеграм уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також назвала імена цих звільнених  - Сергій Іванчук, Юрій Євтушок, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

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"Всі вони перебувають у безпеці на підконтрольній Уряду України території!" - підкреслила омбудсмен.

Звільнено полонених бійців Іванчука, Євтушка, Дєєва та Фурсова, - Денісова 01

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Нагадаємо, майор Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Іванчук разом з сержантом ЗСУ Іваном Дєєвим зникли під час розвідки 11 лютого 2017 року Луганській області. Пізніше з'ясувалося, що вони потрапили в полон до "ЛНР". Терористи тоді показали відео, на якому військові нібито зізнаються в підготовці диверсій на території РФ.

Військовослужбовець 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Роман Фурсов потрапив у полон в листопаді 2017 року бою в районі села Кримське Луганській області і деякий час вважався загиблим.

Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Юрій Євтушок у травні 2018 року був захоплений ДРГ противника під час висування на передову наглядового пункту.

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