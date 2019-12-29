Найманці РФ передали українській стороні 25 полонених із ОРЛО. СПИСОК

Процес їхньої верифікації тривав у наметі неподалік КПВВ "Майорське". Під час трансляції так звана "омбудсмен" "ЛНР" Ольга Кобцева зачитала список із 25 осіб, яких передають українській стороні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Повний список має такий вигляд:

Едуард Алоян - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та засудили улітку 2019 року до 12 років ув'язнення.

Вікторія Вороніна - інформації про неї небагато. Відомо, що її також засудили до 12 років ув'язнення за начебто співпрацю з СБУ.

Тетяна Горбуліч - її затримали на початку 2018 року. Бойовики назвали її агентом СБУ на позивний Таміла.

Володимир Данильченко - увійшов до цілої групи так званих "українських диверсантів". Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині, а також вбивстві "начальника управління Народної міліції "ЛНР" Олега Анащенка. Уся група отримала від 11 до 20 років ув'язнення.

Олександр Данильченко - увійшов до цілої групи так званих "українських диверсантів". Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині, а також вбивстві "начальника управління Народної міліції "ЛНР" Олега Анащенка. Уся група отримала від 11 до 20 років ув'язнення.

Юрій Євтушок - український військовий, який потрапив у полон наприкінці травня 2018 року за незрозумілих обставин разом із напарником Яковом Веремейчиком. Вони вдвох стали героями російської пропаганди, їх водили окупованим Луганськом та показували "квітуче" життя у молодій "республіці", а самі військові розповідали на спеціальній пресконференції, що на окупованому Донбасі немає російських військових і закликали бійців ЗСУ "скласти зброю". Веремейчика бойовики віддали куму Путіна Віктора Медведчука влітку цього року.

Іван Дєєв - розвідник 8-го полку спецпризначення, сержант. У полон так званої "ЛНР" потрапив в лютому 2017 року.

Валентина Єременко.

Сергій Іванчук - майор ЗСУ, також розвідник 8-го полку спецпризначення. У полон так званої "ЛНР" потрапив в лютому 2017 року разом із Дєєвим.

Роман Коркішко - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та засудили улітку 2019 року до 12 років ув'язнення.

Іван Катишев - увійшов до цілої групи так званих "українських диверсантів". Їх звинувачували в організації терактів на окупованій Луганщині, а також вбивстві "начальника управління Народної міліції "ЛНР" Олега Анащенка. Уся група отримала від 11 до 20 років ув'язнення.

Анастасія Мухіна - 70-річна жителька окупованого Луганська. Її затримали у лютому 2018 року, коли вона наклеїла на сусідньому будинку листівку "Донбас, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну!".

Денис Олійник - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування. Бойовики затримали його, звинуватили у співпраці з СБУ та засудили улітку 2019 року до 12 років ув'язнення.

Олександр Пауков.

Денис Сігацький.

Валерій Семенов - житель окупованого Слов'яносербського району. Був затриманий бойовиками, звинувачений у "шпигунстві" на користь України та засуджений весною 2019 року до 13 років ув'язнення.

Анатолій Семеренко - був затриманий у серпні 2016 року. Семеренко на початку війни проходив "службу" у бойовиків. За їхніми даними, через деякий час він її закінчив, виїхав на підконтрольну Україні територію, де був завербований, і вирішив знову піти в "Народну міліцію "ЛНР", аби передавати дані СБУ.

Олена Сорокіна - жителька окупованого Первомайська. Була власницею місцевого зоомагазину та не приховувала своєї проукраїнської позиції. Зникла восени 2018 року. У чому саме її звинувачували бойовики - невідомо.

Валерій Тарасюк - житель окупованого Антрациту. Його звинуватили у шпигунстві та засудили взимку 2019 року до 13 років позбавлення волі. Він також займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування.

Роман Фурсов - військовослужбовець 58-мої бригади, у полон потрапив у листопаді 2017 року. Одразу бойовики виклали відео, як вони знайшли пораненого Романа в холодному засніженому окопі. Історія ця не дуже приємна для військових, адже Роман був у групі бійців, які самі, без командування, спланували операцію, але вона провалилася. Це було на Луганщині, поблизу Жолобка.

Андрій Яровий - консультант ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих. Його затримали в серпні 2018 року під час заїзду на окуповані території за провезення препарату для особистого споживання.

Іванов.

Юрій Кучин.

Завадський.

Ульянов.

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