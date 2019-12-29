Країна має повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися, - Сенцов

Про це нагадав у фейсбуці режисер, звільнений політв'язень Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що в рамках обміну 29 грудня повернеться тільки частина утримуваних.

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"Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі сидітимуть у російських в’язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців", - зазначив Сенцов.

Він підкреслив: "І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього "чоловічого обмінного фонду" (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у тому, що цей крок лишає нас головного – справедливості.

За цю справедливість ми стояли на Майдані та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в’язниці".

Водночас Сенцов запевнив, що радий за тих, хто сьогодні повернеться до сімей.

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"Країна має повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть "спасибі" за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде нанівець", - зазначив колишній політв'язень.

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