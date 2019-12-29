Кіровоградських спецназівців Корінькова та Глондара повернули в рамках обміну, - родичі

За повідомленням Людмили Глондар, Олександр Коріньков і Сергій Глондар повертаються додому, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання в районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону і повинні були вивести поранених з Дебальцевого, проте їхній загін потрапив в засідку. Тоді кілька військових загинули, кілька зазнали поранень, інших - взяли в полон.

16 грудня 2019 року пропагандисти "Росії 1" показали українських бійців Богдана Пантюшенка, Олександра Корінькова і Сергія Глондара як таких, що перебуваютьу полоні "ДНР".