Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.12.19 15:06

Кіровоградських спецназівців Корінькова та Глондара повернули в рамках обміну, - родичі

Спецназівці Олександр Коріньков і Сергій Глондар перебували в полоні найманців РФ із 2015 року.

За повідомленням Людмили Глондар, Олександр Коріньков і Сергій Глондар повертаються додому, інформує Цензор.НЕТ.

Кіровоградських спецназівців Корінькова та Глондара повернули в рамках обміну, - родичі 01

Також читайте: В ОРЛО в рамках обміну передали 63 людини, - росЗМІ

Нагадаємо, військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар і молодший сержант Олександр Коріньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання в районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону і повинні були вивести поранених з Дебальцевого, проте їхній загін потрапив в засідку. Тоді кілька військових загинули, кілька зазнали поранень, інших - взяли в полон.

16 грудня 2019 року пропагандисти "Росії 1" показали українських бійців Богдана Пантюшенка, Олександра Корінькова і Сергія Глондара як таких, що перебуваютьу  полоні "ДНР".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100