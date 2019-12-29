Друга частина обміну утримуваними особами відбувається в окупованій Горлівці

Про це з посиланням на представницю угруповання Дар’ю Морозову повідомляють інформаційні ресурси ОРДО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Офіційний Київ наразі не робив жодних повідомлень про це. Українських журналістів до цієї частини обміну не допустили.

"Зараз йде обмін полоненими з донецькими найманцями РФ. Обмін полоненими ще не завершився. Як пишуть російські ЗМІ, причина - українська сторона нібито не відправила бойовикам ще п'ятьох осіб. Зараз за ними виїхав транспорт", - пише ТСН.

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"Обмін на українців, які утримуються "ДНР" відбуватиметься на території окупованої Горлівки. Прибуття всіх звільнених українців очікується о 20:00 в аеропорту "Бориспіль", - пише lb.ua.