Обмінюючи злочинців на героїв, Україна демонструє світові, що цінує кожного свого громадянина і готова за них боротися, - Веніславський

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна передає представникам російської сторони злочинців, які розстрілювали Майдан, підривали мирні демонстрації, вчиняли інші страшні злочини, в обмін на звільнення з полону українських героїв. Численні "експерти" та опозиційні політики піддають ці дії української влади ніщівній критиці, забуваючи при цьому, що й раніше Україна обмінювала на наших героїв таких же злочинців-негідників. Але сьогодні ті, хто схвалював ці обміни, раптом встановили "червоні лінії", вихід української влади за які вони почали вважати зрадою! Напевно, варто нагадати, що в обмін на Надію Савченко Україна віддала Росії кадрових російських військових розвідників, які вбивали українських військовослужбовців.

Також варто нагадати, що розслідування розстрілів Майдану та терористичним актам в Харкові скоро вже 6 років. Що чи хто заважав встановленню справедливості?" - пише він.

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"А Росія, зажадавши звільнення вбивць героїв Небесної сотні чи харківських терористів фактично офіційно визнала, що вони виконували накази з Москви. А якби Україна відмовилася видати Росії беркутівців та терористів, то дуже скоро після судових вироків вони могли б вийти на волю за "законом Савченко", а наші герої так і залишилися б у полоні, щодня ризикуючи життям. Хто б від цього виграв?

Загальновідомою є історія, коли в жовтні 2011 року ізраїльського військового, капрала Ґілада Шаліта обміняли на більш ніж 1000 палестинських в'язнів. В усьому світі, і в Україні зокрема, це називали взірцем того, як держава має прагнути звільнення її героїв. Що змінилося у ставленні симпатиків попередньої української влади до обов’язків держави?

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Обмінюючи злочинців-негідників на українських героїв, Україна демонструє всьому світу, що вона цінує кожного свого громадянина і надалі боретеметься за кожного українця!" -підкреслив Веніславський.

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