Триває процес підписання документів щодо транзиту російського газу, - Малюська

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував відповідне фото, а також зазначив, що "Процес підписання ще не закінчено".
Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зробив репост у Малюськи і прокоментував словами: "Процес пішов".
Нагадаємо, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмова сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.