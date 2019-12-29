Триває процес підписання документів щодо транзиту російського газу, - Малюська

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував відповідне фото, а також зазначив, що "Процес підписання ще не закінчено".

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Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зробив репост у Малюськи і прокоментував словами: "Процес пішов".

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Нагадаємо, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмова сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.