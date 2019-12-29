Українцям важливо вірити, що, борючись за їхнє життя і свободу, держава переступить через теоретичні принципи чи практичні розрахунки, - Яременко

Про це у фейсбуці написав нардеп Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін полоненими - це не солодка різдвяна історія. Ми забираємо понівечиних, стражденних людей. Хтось із них, можливо, психологічно і психічно зломлений. Хтось - фізично", - написав він.

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Яременко наголосив, що і у звільнених в Україні не буде "казкового нового початку".

"Повернення, адаптація, звикання після для декого з них п’яти років щоденного перебування між життям і смертю не буде легким. Зокрема, коли вони зануряться в болото соцмереж і дізнаються, як "неправильно" їх обміняли. І що, якщо бути принциповими, вони мали би ще трохи посидіти на "лнрівських" підвалах. І ця інфантильність, байдужість, а іноді і ворожість матиме десятки форм і способів вираження.

І їм буде ніяково від того, що найголосніші апологети бездоганних у правовому плані обмінів полоненими і вони ж - найжорстокіші критики "торгівлі суверенітетом в обмін на полонених" (утримуваними\заручниками - тут навіть на рівні основних дефініцій все дуже непросто), найпалкіше їх обійматимуть і найширше посміхатимуться на спільних селфі на балконі Верховної Ради", - зазначив нардеп.

Він упевнений, що "звільнення таке ж непросте, як і причини, за якими наші люди опинилися в полоні, як і кожна година, проведена в неволі у ворога".

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"І мені теж хотілось би, щоб повернулись усі, включно з кримськими татарами й іншими, що застрягли без жодних причин у Росії. І мені теж дуже хотілось би побачити, як беркутівці, які стріляли в натовп.... Ні, не засуджені... Не скажу... Не можна про це говорити.

Але я розумію, що для мене в цьому обміні найголовніше. І, думаю, що не лише для мене, а для солдат на передовій, для тих, хто за лінією фронту або глибоко у ворожому тилу, та навіть для багатьох, хто на власний страх і ризик (або й без страху) перетинає на поїзді, автобусі чи автомобілі кордон із Росією, важливо мати віру, що "в разі чого" Україна їх не покине, не залишить, не забуде, буде повертати, боротися за них.

І якщо буде потрібно, то їхня держава, борючись за їхнє життя і свободу, переступить через теоретичні принципи чи дуже навіть практичні розрахунки.

І тому я безмежно вдячний за цей "небездоганний" обмін.

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І щасливий, що кілька десятків сімей сьогодні плакатимуть від щастя. Нехай щастя і не буває тривалим", - підсумував Яременко.

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