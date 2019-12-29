Журналіст Асєєв повернувся з полону найманців РФ у рамках обміну. ФОТО

Серед тих, кого привезли, є журналіст Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!!" - повідомляє видання.

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До затримання Станіслав Асєєв співпрацював із низкою українських медіа, зокрема з Радіо Свобода, перебуваючи в окупованому Донецьку. Писав статті для проєкту "Радіо Донбас.Реалії" під псевдонімом Станіслав Васін. За різними даними, в заручниках утримувався з травня або червня 2017 року. Спочатку він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше терористи "ДНР" визнали його затримання і звинуватили в шпигунстві на користь України.