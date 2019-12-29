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29.12.19 16:55

"Безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором", - посольство США про обмін утримуваними особами

У посольстві США в Україні вітають обмін утримуваними особами між владою України та найманцями РФ.

"Безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором", - посольство США про обмін утримуваними особами

"Ми вітаємо сьогоднішнє повернення полонених із підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня. З огляду на те, що безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму", - йдеться в повідомленні посольства, опублікованому на фейсбуці в неділю, передає Цензор.НЕТ.

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Безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, - посольство США про обмін утримуваними особами 01

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