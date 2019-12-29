Україна віддала найманцям РФ 127 осіб, ще 14 відмовилися повертатися на окуповану територію, - Лутковська. ВIДЕО

Про це на КПВВ "Майорське" в коментарі hromadske повідомили радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

За словами Лутковської, в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію.

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"Ще не остаточно, штаб ще рахує", - сказала Лутковська.

Сивохо також підтвердив інформацію Офісу президента, що Україна забрала 76 своїх полонених, а четверо вирішили залишитися на окупованій території, бо у них там сім'ї.