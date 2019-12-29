У 9 ОТГ відбуваються місцеві вибори, - ЦВК

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, всі 63 виборчі дільниці на місцевих виборах відкрилися вчасно.

"Всі 55 виборчих дільниць на перших та 8 - на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8:00. Голосування триває у штатному режимі. Як повідомляє Національна поліція України, станом на 10:00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування в 9 ОТГ триває в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Перші місцеві вибори відбуваються у 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України, а додаткові місцеві вибори - у 3 ОТГ (1 сільській, 2 селищних) в 1 області України.

За попередніми підрахунками, в перших виборах зможуть взяти участь понад 55 700 виборців, у додаткових - понад 4,1 тис. виборців.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніше ніж на пʼятий день із дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно.

Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніше як на десятий день із дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.

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