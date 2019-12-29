СБУ оприлюднила список 76 звільнених унаслідок обміну українців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Унаслідок обміну на Батьківщину повернулися, зокрема, 12 військовослужбовців (три з яких перебували в місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року), 64 цивільні (сімнадцять із яких утримувалися з 2015-2016 років).

Серед звільнених під час обміну 12 українських військових:

1. Воскобойник Володимир Володимирович,

2. Геймур Олександр Юрійович,

3. Глондар Сергій Вікторович,

4. Дєєв Іван Анатолійович,

5. Дуванов Кім Володимирович,

6. Євтушок Юрій Олександрович,

7. Жемелінський Василь Леонідович,

8. Іванчук Сергій Олександрович,

9. Коріньков Олександр Олександрович,

10. Пантюшенко Богдан Валерійович,

11. Пундор Борис Йосипович,

12. Фурсов Роман Вікторович.

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Також під час проведеного обміну волю здобули 64 цивільні, утримувані найманцями РФ на території ОРДЛО:

1. Алоян Едуард Фарамазович,

2. Анікімов Віталій Андрійович,

3. Асєєв Станіслав Володимирович,

4. Багненко Лариса Олександрівна,

5. Батрак Дмитро Володимирович,

6. Бражніков Євген Миколайович,

7. Бурцев Володимир Євгенович,

8. Буянов Віталій Олександрович,

9. Вороніна Вікторія Олегівна,

10. Галазюк Олег Дмитрович,

11. Гісь Роман Володимирович,

12. Гончарова Тетяна Олександрівна,

13. Горбань Євген Юрійович,

14. Горбулич Тетяна Миколаївна,

15. Губкіна Ольга Михайлівна,

16. Данильченко Олександр Олександрович,

17. Данильченко Володимир Олександрович,

18. Деркач Василь Іванович,

19. Єременко Валентина Олександрівна,

20. Женчус Андрій Відмантасович,

21. Завальна Олена Юріївна,

22. Завацкий Вадим Юрійович,

23. Карачор Наталія Іванівна,

24. Карпук Дмитро Валерійович,

25. Катишев Іван Олександрович,

26. Керюхін Сергій Миколайович,

27. Коваль Денис В'ячеславович,

28. Коркішко Роман Вікторович;

29. Кочмурадов Андрій Анатолійович,

30. Кривошеєв Яків Михайлович,

31. Кулаков Олег Володимирович,

32. Кулиш Ігор Валерійович,

33. Лазарєва Олена Вікторівна,

34. Мальцева Зінаїда Миколаївна,

35. Мухіна Анастасія Володимирівна,

36. Ніколаєв Сергій Олександрович,

37. Олійник Денис Анатолійович,

38. Пауков Олександр Сергійович,

39. Печенкін Станіслав Миколайович,

40. Писанец Роман Юрійович,

41. Полікарпов Кирило Сергійович,

42. Поляков Олександр Геннадійович,

43. Репетило Олександр Петрович,

44. Робак Сергій Вікторович,

45. Романченко Валерій Олександрович,

46. ​​Савін Василь Костянтинович,

47. Секацький Денис Валерійович,

48. Семенов Валерій Михайлович,

49. Семиренко Анатолій Олександрович,

50. Соколов Валерій Анатолійович,

51. Сорокіна Олена В'ячеславівна,

52. Сугерей Олег Вікторович,

53. Тарасюк Валерій Олександрович,

54. Теорентер Максим Олександрович,

55. Терещенко Галина Іванівна,

56. Тимофєєв Олександр Леонідович,

57. Тучин Юрій Олексійович,

58. Усатюк Сергій Володимирович,

59. Халимендик Вадим Вікторович,

60. Циганок Євген Валентинович,

61. Чуйкова Марина Володимирівна,

62. Шейтер Руслан Олексійович,

63. Ярмишко Алла Іллівна,

64. Яровий Андрій Михайлович.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.